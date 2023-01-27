البيت الأبيض "قلق للغاية" إزاء تصاعد أعمال العنف بين إسرائيل والفلسطينيين

البيت الأبيض: "قلقة للغاية من تصاعد العنف في الضفة الغربية



أعلن البيت الأبيض الجمعة أنّه "قلق للغاية" إزاء تصاعد أعمال العنف بين إسرائيل والفلسطينيين، إثر غارات جويّة شنّتها الدولة العبرية على غزّة ردّاً على صواريخ أطلقت من القطاع انتقاماً لمقتل تسعة فلسطينيين خلال عملية إسرائيلية بالضفة الغربية المحتلّة.



وقال المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي للصحافيين إنّ الولايات المتّحدة "قلقة للغاية من تصاعد العنف في الضفة الغربية، وكذلك أيضاً من الصواريخ التي تمّ إطلاقها على ما يبدو من غزة نعتقد أنّه يتعيّن على جميع الأطراف المعنية أن تسعى بشكل عاجل لنزع فتيل الأزمة".