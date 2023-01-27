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فرنسا تدعو الاسرائيليين والفلسطينيين إلى "الامتناع عن تأجيج التصعيد"
أخبار دولية
2023-01-27 | 12:17
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فرنسا تدعو الاسرائيليين والفلسطينيين إلى "الامتناع عن تأجيج التصعيد"
فرنسا تؤكّد تمسّكها باحترام القانون الإنساني الدولي
دعت فرنسا كلا من إسرائيل والفلسطينيين إلى "الامتناع عن تأجيج التصعيد"، وذلك إثر غارات جويّة شنّتها اسرئيل على غزّة ردّاً على صواريخ أطلقت من القطاع.
ولفتت المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آنّ-كلير لوجاندر إلى أنّ فرنسا تعرب عن قلقها العميق إزاء مخاطر التصعيد، بما في ذلك في قطاع غزة، في أعقاب العملية التي نفّذها الجيش الإسرائيلي أمس في مخيّم جنين بالضفة الغربية، والتي أفادت تقارير عدة أنّها أسفرت عن مقتل مدنيين.
وأعربت لوجاندر عن أسفها كون أعمال العنف في الضفّة الغربية أسفرت في شهر كانون الثاني لوحده عن مقتل 30 فلسطينياً.
وشدّدت المتحدّثة على أنّ فرنسا تؤكّد تمسّكها باحترام القانون الإنساني الدولي و"بواجب حماية المدنيين في الأراضي المحتلّة والذي يقع على عاتق إسرائيل".
ودعت باريس جميع الأطراف إلى ضبط النفس والامتناع عن تأجيج التصعيد.
وأكّدت لوجاندر تمسّك بلادها بحلّ الدولتين الذي ينصّ على قيام دولة فلسطينية تعيش مع إسرائيل "جنبا إلى جنب بسلام وأمن".
وشدّدت المتحدّثة على أنّ فرنسا تعتبر أنّ هذا هو "الحلّ الوحيد القادر على ضمان سلام عادل ودائم للإسرائيليين والفلسطينيين".
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