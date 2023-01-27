خمسة جرحى بإطلاق نار في القدس الشرقية و"تحييد" المسلّح

إطلاق نار في القدس الشرقية و"تحييد" المسلّح



أصيب خمسة أشخاص بجروح في إطلاق نار وقع مساء الجمعة في حيّ استيطاني يهودي بالقدس الشرقية المحتلّة ونفّذه مسلّح "تمّ تحييده"، بحسب ما أعلنت فرق الإسعاف الإسرائيلية.



وقالت منظمة نجمة داود الحمراء في بيان: "سقوط عدد من الجرحى بإطلاق نار في حيّ نيفي يعقوب بالقدس هناك خمسة جرحى في مكان الحادث. تمّ تحييد الإرهابي".