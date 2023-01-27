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سبعة قتلى بإطلاق نار على مصلّين في كنيس بالقدس الشرقية و"تحييد" المهاجم

أ.ف.ب: قُتل سبعة أشخاص بإطلاق نار استهدف مساء الجمعة مصلّين في كنيس يهودي



قُتل سبعة أشخاص بإطلاق نار استهدف مساء الجمعة مصلّين في كنيس يهودي بحيّ استيطاني في القدس الشرقية المحتلّة ونفّذه مسلّح "تمّ تحييده"، بحسب ما أعلنت الشرطة وفرق الإسعاف الإسرائيلية.



وقالت الشرطة في بيان: "وقع هجوم إرهابي في كنيس يهودي في القدس تمّ في مكان الحادث تحييد منفّذ إطلاق النار وهناك انتشار لعدد كبير من قوات الشرطة في الموقع".



ووقع الهجوم في حي نيفي يعقوب الاستيطاني واستهدف كنيساً أثناء صلاة بدء السبت اليهودي.