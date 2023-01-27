واشنطن تدين الهجوم "المروّع" في القدس الشرقية

دانت الولايات المتّحدة بشدّة الهجوم المسلّح الذي استهدف الجمعة كنيساً يهودياً في حيّ استيطاني بالقدس الشرقية، وأعربت عن تضامنها مع إسرائيل قبيل زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن إلى المنطقة.





وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل للصحافيين "هذا مروّع للغاية إنّنا ندين بأشدّ العبارات هذا الهجوم الإرهابي الواضح. التزامنا أمن إسرائيل يبقى صارماً، ونحن على اتّصال مباشر مع شركائنا الإسرائيليين".





وأضاف "نحن نتضامن مع الشعب الإسرائيلي".