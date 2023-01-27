فرنسا تدين "الهجوم الإرهابي المروّع" في القدس الشرقية

دانت فرنسا مساء الجمعة "الهجوم الإرهابي المروّع" في القدس الشرقية حيث أسفر إطلاق نار أمام كنيس يهودي عن سبعة قتلى على الأقل.



وقالت الخارجية الفرنسية في بيان "هذا الهجوم على مدنيين في وقت الصلاة وفي اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا المحرقة، شنيع للغاية".