برلمان البيرو يرفض طلب الرئيسة تقريب موعد الانتخابات

رفض برلمان البيرو ليل الجمعة السبت طلبا من الرئيسة دينا بولوارتي لتقريب موعد الانتخابات المقررة في نيسان 2024 إلى كانون الأول2023، في وقت تتصاعد التظاهرات المناهضة لها والتي أودت بالعشرات.ونال المقترح خلال جلسة برلمانية 45 صوتا مؤيدا مقابل 65 صوتا معارضا فيما امتنع نائبان عن التصويت.