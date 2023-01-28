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توقيف عنصر في الجيش البريطاني بتهمة مرتبطة بالإرهاب

أخبار دولية
2023-01-28 | 00:42
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توقيف عنصر في الجيش البريطاني بتهمة مرتبطة بالإرهاب
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توقيف عنصر في الجيش البريطاني بتهمة مرتبطة بالإرهاب

توقيف عنصر في الجيش البريطاني بتهمة مرتبطة بالإرهاب

وجهت تهمة مرتبطة بالإرهاب لعنصر في الجيش البريطاني الجمعة، حسبما أعلنت الشرطة في بيان.
      
وأكدت الشرطة توجيه تهمة مرتبطة بالإرهاب إلى دانيال عبد خليف، وهو من وسط إنكلترا "وعنصر في الجيش البريطاني".
     
ويُتهم خليف (21 عاما) بـ"محاولة الحصول على معلومات يُحتمل أن تفيد شخصا يرتكب عملا إرهابيا أو يحضر له" في آب 2021 بحسب بيان الشرطة.
      
كما اتهم بـ"وضع غرض ما بقصد دفع شخص آخر على الاعتقاد بأن هذا الغرض يُحتمل أن ينفجر". وتعود وقائع التهمة إلى الثاني من كانون الثاني.
      
وتم توقيف خليف وسيمثل أمام محكمة ويستمنستر في لندن السبت.
 
 

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