الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
جبل لبنان
25
o
متن
25
o
كسروان
25
o
الشمال
25
o
الجنوب
23
o
البقاع
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
بروفا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
جبل لبنان
25
o
متن
25
o
كسروان
25
o
الشمال
25
o
الجنوب
23
o
البقاع
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الأردن يدين هجوم القدس وكل أعمال العنف التي تستهدف المدنيين
أخبار دولية
2023-01-28 | 03:03
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
الأردن يدين هجوم القدس وكل أعمال العنف التي تستهدف المدنيين
الأردن يدين هجوم القدس وكل أعمال العنف التي تستهدف المدنيين
دان الأردن السبت إطلاق النار الذي وقع في القدس وأودى بحياة سبعة أشخاص على الأقل، وكل أعمال العنف التي تستهدف المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال الناطق الرسمي بإسم وزارة الخارجية الأردنية سنان المجالي في بيان: "يدين الأردن الهجوم الذي استهدف مدنيين في كنيس في القدس الشرقية كما يدين كل أعمال العنف التي تستهدف المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأضاف: "تؤكد وزارة الخارجية الأردنية ضرورة إتخاذ خطوات عاجلة وفاعلة لوقف حالة التصعيد الخطيرة والمدانة التي ذهب ضحيتها مدنيون فلسطينيون وإسرائيليون، وتنذر بتفجر دوامات من العنف سيدفع الجميع ثمنها".
وأكد المجالي على "ضرورة العمل الفوري للحيلولة دون تفاقم دوامة العنف المتصاعدة وتكثيف الجهود لاستعادة التهدئة ووقف كل الإجراءات الأحادية والإستفزازية التي تدفع باتجاه المزيد من التصعيد والتوتر".
كما شدد على "ضرورة وقف التدهور الخطير الذي يكرس اليأس ويغذي التطرف عبر تكاتف الجهود لإعادة الثقة بجدوى العملية السلمية من خلال إستئناف مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين".
آخر الأخبار
أخبار دولية
الأردن
القدس
التالي
الشرطة الإسرائيلية تعلن إعتقال 42 شخصًا بعد إطلاق النار أمام الكنيس في القدس
دول غربية تحذر رعاياها من هجمات في تركيا على خلفية حرق نسخ من القرآن
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:18
جريحان في إطلاق نار بالقرب من القدس القديمة
أخبار دولية
04:18
جريحان في إطلاق نار بالقرب من القدس القديمة
0
أخبار دولية
03:15
الشرطة الإسرائيلية تعلن إعتقال 42 شخصًا بعد إطلاق النار أمام الكنيس في القدس
أخبار دولية
03:15
الشرطة الإسرائيلية تعلن إعتقال 42 شخصًا بعد إطلاق النار أمام الكنيس في القدس
0
آخر الأخبار
03:01
الشرطة الإسرائيلية تعلن إعتقال 42 شخصًا بعد إطلاق النار أمام الكنيس في القدس
آخر الأخبار
03:01
الشرطة الإسرائيلية تعلن إعتقال 42 شخصًا بعد إطلاق النار أمام الكنيس في القدس
0
أخبار دولية
00:45
بايدن يبحث مع نتانياهو في الهجوم "المروع" بالقدس الشرقية
أخبار دولية
00:45
بايدن يبحث مع نتانياهو في الهجوم "المروع" بالقدس الشرقية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:18
جريحان في إطلاق نار بالقرب من القدس القديمة
أخبار دولية
04:18
جريحان في إطلاق نار بالقرب من القدس القديمة
0
أخبار دولية
03:26
تحطم طائرتين عسكريتين في الهند والعثور على طيار مصاب
أخبار دولية
03:26
تحطم طائرتين عسكريتين في الهند والعثور على طيار مصاب
0
أخبار دولية
03:15
الشرطة الإسرائيلية تعلن إعتقال 42 شخصًا بعد إطلاق النار أمام الكنيس في القدس
أخبار دولية
03:15
الشرطة الإسرائيلية تعلن إعتقال 42 شخصًا بعد إطلاق النار أمام الكنيس في القدس
0
أخبار دولية
00:49
دول غربية تحذر رعاياها من هجمات في تركيا على خلفية حرق نسخ من القرآن
أخبار دولية
00:49
دول غربية تحذر رعاياها من هجمات في تركيا على خلفية حرق نسخ من القرآن
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
03:23
منيمنة للـLBCI: نحن في نقطة تحول كبيرة في البلد قد تحسم إستمرارية الطبقة السياسية أو عدمها
آخر الأخبار
03:23
منيمنة للـLBCI: نحن في نقطة تحول كبيرة في البلد قد تحسم إستمرارية الطبقة السياسية أو عدمها
0
موضة وجمال
10:04
في أسبوع الموضة بباريس... "فيكتور أند رولف" تقلب الموضة رأسا على عقب "حرفيا"! (فيديو)
موضة وجمال
10:04
في أسبوع الموضة بباريس... "فيكتور أند رولف" تقلب الموضة رأسا على عقب "حرفيا"! (فيديو)
0
آخر الأخبار
07:34
من المحتمل أن ينعقد مجلس القضاء الاعلى الاسبوع المقبل لكن لا من أمر أكيد حتى الساعة
آخر الأخبار
07:34
من المحتمل أن ينعقد مجلس القضاء الاعلى الاسبوع المقبل لكن لا من أمر أكيد حتى الساعة
0
آخر الأخبار
03:13
ابراهيم منيمنة للـLBCI: ما حصل بالعدلية هو نوع من انقلاب وتجسيد للتدخل السياسي الذي حذرنا منه وممكن ان يتحول الى طائفي
آخر الأخبار
03:13
ابراهيم منيمنة للـLBCI: ما حصل بالعدلية هو نوع من انقلاب وتجسيد للتدخل السياسي الذي حذرنا منه وممكن ان يتحول الى طائفي
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:31
نهائي يوناني صربي مرتقب في بطولة أستراليا المفتوحة
رياضة
13:31
نهائي يوناني صربي مرتقب في بطولة أستراليا المفتوحة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
برنامج The Stage "المسرح" ينطلق عبر شاشة الـLBCI بحلقة تكريمية للراحلة صباح
تقارير نشرة الاخبار
13:29
برنامج The Stage "المسرح" ينطلق عبر شاشة الـLBCI بحلقة تكريمية للراحلة صباح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
قصر عدل بيروت...جمرٌ تحت الرّماد
تقارير نشرة الاخبار
13:27
قصر عدل بيروت...جمرٌ تحت الرّماد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
جرعة دعم لفوج اطفاء بيروت من اجل تغطية العمليات الانقاذية ضمن الشاطئ البحري لبيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:23
جرعة دعم لفوج اطفاء بيروت من اجل تغطية العمليات الانقاذية ضمن الشاطئ البحري لبيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
حركة شبه طبيعية في المطاعم والمتاجر على وقع ارتفاع سعر الصرف... كيف يمكن تفسير ذلك؟
تقارير نشرة الاخبار
13:20
حركة شبه طبيعية في المطاعم والمتاجر على وقع ارتفاع سعر الصرف... كيف يمكن تفسير ذلك؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
خلفيّات زيارة اللواء ابراهيم الى بكركي
تقارير نشرة الاخبار
13:16
خلفيّات زيارة اللواء ابراهيم الى بكركي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
متى يبدأ الحفر في البلوك رقم ٩؟
تقارير نشرة الاخبار
13:13
متى يبدأ الحفر في البلوك رقم ٩؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
الجسم التربوي على المحك ... بين المدارس الرسمية والخاصة إضرابات ومطالب
تقارير نشرة الاخبار
13:12
الجسم التربوي على المحك ... بين المدارس الرسمية والخاصة إضرابات ومطالب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
قفزة غير طبيعية للدولار… لماذا ارتفع بسرعة كبيرة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:11
قفزة غير طبيعية للدولار… لماذا ارتفع بسرعة كبيرة؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
امن وقضاء
09:15
إنخفاض بأسعار المحروقات
امن وقضاء
09:15
إنخفاض بأسعار المحروقات
2
أخبار لبنان
10:51
ميقاتي يلتقي وزير المال وسلامة: ماذا تقرر؟
أخبار لبنان
10:51
ميقاتي يلتقي وزير المال وسلامة: ماذا تقرر؟
3
حال الطقس
01:23
الثلوج على الابواب... طقس شتوي بارد سيرافقنا هذا الأسبوع
حال الطقس
01:23
الثلوج على الابواب... طقس شتوي بارد سيرافقنا هذا الأسبوع
4
أخبار لبنان
06:17
كهرباء لبنان تعلن البدء بتنفيذ المرحلة الأولى لزيادة التغذية من ضمن خطة المراحل الثلاث للمؤسسة
أخبار لبنان
06:17
كهرباء لبنان تعلن البدء بتنفيذ المرحلة الأولى لزيادة التغذية من ضمن خطة المراحل الثلاث للمؤسسة
5
تقارير نشرة الاخبار
13:11
قفزة غير طبيعية للدولار… لماذا ارتفع بسرعة كبيرة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:11
قفزة غير طبيعية للدولار… لماذا ارتفع بسرعة كبيرة؟
6
تقارير نشرة الاخبار
13:16
خلفيّات زيارة اللواء ابراهيم الى بكركي
تقارير نشرة الاخبار
13:16
خلفيّات زيارة اللواء ابراهيم الى بكركي
7
أخبار دولية
14:47
سبعة قتلى بإطلاق نار على مصلّين في كنيس بالقدس الشرقية و"تحييد" المهاجم
أخبار دولية
14:47
سبعة قتلى بإطلاق نار على مصلّين في كنيس بالقدس الشرقية و"تحييد" المهاجم
8
تقارير نشرة الاخبار
13:13
متى يبدأ الحفر في البلوك رقم ٩؟
تقارير نشرة الاخبار
13:13
متى يبدأ الحفر في البلوك رقم ٩؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store