الشرطة الإسرائيلية تعلن إعتقال 42 شخصًا بعد إطلاق النار أمام الكنيس في القدس

الشرطة الإسرائيلية تعلن إعتقال 42 شخصًا بعد إطلاق النار أمام الكنيس في القدس

أعلنت الشرطة الإسرائيلية السبت أنها اعتقلت 42 شخصًا غداة إطلاق نار أوقع قتلى أمام كنيس في القدس الشرقية، من بينهم أفراد من عائلة مطلق النار الفلسطيني.



وأكدت الشرطة في بيان أنها اعتقلت 42 مشتبهًا بهم للإستجواب، البعض منهم من أفراد عائلة الإرهابي، إضافة إلى سكان من الحي الذي يسكن فيه في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها.