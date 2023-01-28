مقتل طيار في تحطم طائرتين عسكريتين في الهند

مقتل طيار في تحطم طائرتين عسكريتين في الهند

لقي طيار في الجيش الهندي حتفه وأصيب إثنان آخران في حادث تحطم طائرتين يرجح إصطدامهما خلال مناورات جنوب العاصمة نيودلهي، على ما ذكرت القوات الجوية الهندية السبت.



ووقع الحادث حوالى الساعة العاشرة صباحًا (04:30 ت غ)، بحسب شهود، بين طائرة من طراز سوخوي سو-30 روسية الصنع وعلى متنها طياران وطائرة ميراج 2000 فرنسية الصنع تقل طيارًا.



وقال سلاح الجو في بيان إن أحد الطيارين الثلاثة توفي متأثرًا بجراحه.



وأوضح أن الطائرتين اللتين تحطمتا السبت أقلعتا صباحًا من قاعدة غواليور في ولاية ماديا براديش في "مهمة تدريب روتينية تشغيلية على الطيران".



وتحطمت إحداها في غابات باهادغاره، وسط الولاية، على مسافة 300 كيلومتر جنوب نيودلهي.