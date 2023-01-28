جريحان في إطلاق نار بالقرب من القدس القديمة

جريحان في إطلاق نار بالقرب من القدس القديمة



أصيب شخصان بجروح السبت إثر إطلاق نار قرب المدينة القديمة في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها، حسبما أعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية.



وأوضحت بشأن الهجوم الذي وقع في حي سلوان "عند الساعة 10,42 صباحا (08,42 ت غ) ورد اتصال عن هجوم إرهابي بإطلاق نار.. إصابتان في المكان".











