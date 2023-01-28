العين بالعين.. فلسطينيو القدس يواجهون الامن الاسرائيلي

خارج هذا الكنيس اليهودي في حيّ استيطاني بالقدس الشرقية المحتلّة، جاء الرد الفلسطيني على عمليّة دامية للجيش الإسرائيلي نفذها الخميس في الضفّة الغربيّة المحتلّة قتل خلالها تسعة فلسطينيّين في مخيم جنين.