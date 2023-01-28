الأمم المتحدة تبحث مع مادورو وضع حقوق الإنسان في فنزويلا

إلتقى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، بدعوة من كراكاس، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الجمعة لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.وبعيد الإجتماع المغلق في قصر ميرافلوريس الرئاسي، قال مادورو في تغريدة: "لقاء مثمر مع فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الذي تفضل بقبول دعوتنا لفنزويلا. أكدنا على إلتزامنا بالدفاع عن حقوق الإنسان والرغبة في المضي قدمًا في تحسين النظام القضائي".