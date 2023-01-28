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مصرع مهاجرين في غرق قاربهم خلال رحلته من كوبا إلى الولايات المتحدة
أخبار دولية
2023-01-28 | 08:00
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مصرع مهاجرين في غرق قاربهم خلال رحلته من كوبا إلى الولايات المتحدة
كم بلغ عدد القتلى؟
قضى خمسة أشخاص وفُقد 12 آخرون في غرق قارب مهاجرين، خلال توجهه إلى الولايات المتحدة قادماً من السواحل الكوبية، على ما ذكرت وسائل الاعلام الرسمية في كوبا.
وذكر موقع "كوباديبات" الرسمي أنه تم الإبلاغ عن خمس وفيات، مضيفاً أن الناجين عزوا الحادث إلى الأمواج العالية.
ولفت المصدر إلى أنه بعد نداء الاستغاثة، توجه زورقان تابعان لخفر السواحل إلى مكان الحادث حيث تم إنقاذ 11 شخصًا، مشيراً إلى أن الشهود تحدثوا عن فقدان 12 آخرين.
والمهاجرون المتحدرون من بلدة كارديناس، الواقعة على بعد 115 كلم شرق هافانا، غادروا الجزيرة "بشكل غير قانوني في 23 كانون الثاني من بلدة تورنتيلا بقصد الوصول إلى الولايات المتحدة، وغرق قاربهم في اليوم التالي.
وتشهد كوبا التي تواجه أزمة اقتصادية خطيرة، هجرة جماعية غير مسبوقة، وخصوصا إلى الولايات المتحدة.
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