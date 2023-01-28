الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى عدم اللجوء إلى استخدام القوة المميتة إلّا "كملاذ أخير"

الاتحاد الاوروبي يدين بشدّة أعمال العنف والكراهية العبثية هذه

دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إسرائيل إلى عدم اللجوء إلى استخدام القوة المميتة إلّا "كملاذ أخير"، منددًا "بشدّة" بهجومين نفذهما فلسطينيَان الجمعة والسبت.



وأكد بوريل في بيان أن الاتحاد الأوروبي يدرك تمامًا مخاوف إسرائيل الأمنية المشروعة والتي تبررها الهجمات الإرهابية الأخيرة، مشيرا إلى أنه ينبغي التأكيد على أنه لا ينبغي استخدام القوة المميتة إلا كملاذ أخير، عندما يكون لا مفر منها لحماية الأرواح.



واشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قلق جدًا من تصاعد التوترات في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، داعيا الطرفَين إلى بذل قصارى جهدهما لوقف التصعيد وإعادة إطلاق التنسيق على المستوى الأمني، ورأى أنه أمر ضروري لمنع نشوب مزيد من أعمال العنف.



وذكّر بوريل بأن تسعة فلسطينيين على الأقل قُتلوا الخميس في جنين وأُصيب أكثر من 20 خلال عملية للقوات الإسرائيلية، ما يرفع عدد القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 30 منذ مطلع العام.



وتابع: "العام الماضي، قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 150 شخصًا في الضفة الغربية منهم 30 طفلًا، في حصيلة هي الأعلى منذ انتهاء الانتفاضة الثانية في العام 2005".



وفي بيان منفصل، قال بوريل إن الاتحاد الأوروبي روعه "الهجوم الإرهابي" الصادم الذي نُفذ الجمعة قرب كنيس وكذلك من الهجوم الذي وقع صباح السبت في القدس الشرقية.



ودان الاتحاد الأوروبي بشدّة أعمال العنف والكراهية العبثية هذه، معتبرا أن هذه الأحداث الرهيبة تعكس مرة أخرى الحاجة الملحة لعكس مسار دوامة العنف هذه وبذل جهود هادفة لإعادة إطلاق مفاوضات السلام، ودعا جميع الأطراف إلى عدم الرد على الاستفزازات.