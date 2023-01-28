عقوبات أميركية على شخصين مرتبطين بحزب الله...

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) اليوم عقوبات على هوراسيو مانويل كارتيس جارا (كارتيس)، الرئيس السابق لباراغواي، وهوجو أدالبرتو فيلاسكيز مورينو (فيلاسكيز)، نائب الرئيس الحالي، لمشاركتهما في تفشي الفساد الذي يقوض المؤسسات الديمقراطية في باراغواي.وبحسب الخزانة الأميركية، فتربط كل من كارتس وفلاسكويز علاقات بأعضاء حزب الله.كما أن حزب الله يعقد بانتظام إجتماعات خاصة في باراغواي، حيث يضع السياسيون إتفاقيات للحصول على خدمات، ويبيعون عقود الدولة، ويناقشون جهود إنفاذ القانون مقابل رشاوى. وقام ممثلو كل من كارتيس وفلاسكويز بجمع الرشاوى في هذه الإجتماعات.