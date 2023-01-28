فوز الجنرال المتقاعد بيتر بافيل بالرئاسة التشيكية بعد فرز 80 بالمئة من الأصوات

فاز الجنرال المتقاعد في قوات حلف شمال الأطلسي بيتر بافيل في الجولة الحاسمة من الإنتخابات الرئاسية التشيكية، وفق ما أظهرت نتائج فرز 80 بالمئة من الأصوات.وأعلن مكتب الإحصاءات أن بافيل حصد 56 بالمئة من الأصوات وفاز على منافسه رئيس الوزراء السابق أندريه بابيش الذي نال أقل من 44 بالمئة.وكان محللون قد توقعوا إقبالًا كثيفًا على التصويت الذي استمر يومين، بعد حملة إنتخابية حادة إتسمت بالجدل وصولًا إلى تهديدات بالقتل وتهم بممارسة الخداع.