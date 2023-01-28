موسكو تتهم الجيش الأوكراني بقتل 14 شخصًا في ضربة على مستشفى في لوغانسك

اتهمت روسيا الجيش الأوكراني بالتسبب بمقتل 14 شخصًا وإصابة 24 بجروح من خلال شن ضربة على مستشفى في منطقة لوغانسك بشرق أوكرانيا الانفصالي.



وقال الجيش الروسي في بيان: "قصفت القوات الأوكرانية المسلّحة عمدًا مبنى مستشفى محلي بقاذفات صواريخ من طراز هيمارس في بلدة نوفويدار في منطقة لوغانسك صباح السبت.



ولفت إلى أن الضربة خلّفت 14 قتيلًا و24 جريحًا في صفوف المرضى والطاقم الطبي.



وأضاف الجيش في بيانه أن أطباء هذا المستشفى كانوا يقدّمون منذ عدة أشهر مساعدة طبية للسكان المدنيين وللعسكريين.



ورأى الجيش الروسي أن الضربة المتعمدة على منشأة طبية مدنية معروفة تشكّل بلا شك جريمة حرب خطيرة يرتكبها نظام كييف.