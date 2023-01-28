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هل من تحرك شعبي مقبل في اميركا مشابه لقضية جورج فلويد؟

هل من تحرك شعبي مقبل في اميركا مشابه لقضية جورج فلويد؟

المشهد نفسه يتكرر، وكأن شيئا لم يتغير في الولايات المتحدة الاميركية.



ما إن نشرت سلطات مدينة ممفيس الأميركية مقطع فيديو مؤلما يظهر شرطيين ينهالون ضربا على رجل ذي بشرة سوداء ما ادى الى وفاته حتى تحركت الاحتجاجات في عدد من المدن الأميركية تنديدا بسلوك الشرطة.