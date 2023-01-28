الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان الفساد في لبنان تقارير نشرة الاخبار فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية أمن وقضاء اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
زهرة الثالوث 2
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

هل من تحرك شعبي مقبل في اميركا مشابه لقضية جورج فلويد؟

أخبار دولية
2023-01-28 | 14:02
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
هل من تحرك شعبي مقبل في اميركا مشابه لقضية جورج فلويد؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
هل من تحرك شعبي مقبل في اميركا مشابه لقضية جورج فلويد؟

هل من تحرك شعبي مقبل في اميركا مشابه لقضية جورج فلويد؟

المشهد نفسه يتكرر، وكأن شيئا لم يتغير في الولايات المتحدة الاميركية. 

ما إن نشرت سلطات مدينة ممفيس الأميركية مقطع فيديو مؤلما يظهر شرطيين ينهالون ضربا على رجل ذي بشرة سوداء ما ادى الى وفاته حتى تحركت الاحتجاجات في عدد من المدن الأميركية تنديدا بسلوك الشرطة. 

آخر الأخبار

تقارير نشرة الاخبار

أخبار دولية

الولايات المتحدة

جورج فلويد

LBCI التالي
الأردن يدين هجوم القدس وكل أعمال العنف التي تستهدف المدنيين
دول غربية تحذر رعاياها من هجمات في تركيا على خلفية حرق نسخ من القرآن
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:00

مصرع مهاجرين في غرق قاربهم خلال رحلته من كوبا إلى الولايات المتحدة

LBCI
رياضة
2023-01-27

الولايات المتحدة تستضيف كوبا أميركا 2024

LBCI
أخبار لبنان
2023-01-26

نزار زكا: العوف في طريقه إلى الولايات المتحدة

LBCI
أخبار دولية
2023-01-20

الولايات المتحدة تصنف مجموعة فاغنر الروسية "منظمة إجرامية دولية"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:04

أكثر من 20 قتيلا في حادث سير في البيرو

LBCI
أخبار دولية
13:55

نتانياهو يتعهّد برد "قوي وسريع ودقيق" على هجومي القدس

LBCI
أخبار دولية
13:23

تصدّعات بين حكومة اسرائيلية يمينية ومحاولة تهدئة من نتنياهو

LBCI
أخبار دولية
13:19

العين بالعين.. فلسطينيو القدس يواجهون الامن الاسرائيلي

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
12:50

وفد من صندوق النقد الدولي يصل إلى لبنان في هذا الشهر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-01-27

حركة شبه طبيعية في المطاعم والمتاجر على وقع ارتفاع سعر الصرف... كيف يمكن تفسير ذلك؟

LBCI
حال الطقس
2023-01-27

سلسلة من المنخفضات الجوية الاسبوع المقبل...

LBCI
منوعات
2022-12-13

كلّما شجّع فريقاً خسر في المونديال... "المشجّع المنحوس" يكشف موقفه من لقاء المغرب وفرنسا! (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
14:08

ملاكم لبناني ينقل شغفه لهذه الرياضة إلى عدد من المقعدين

LBCI
رياضة
14:04

مشوار الفرق اللبنانية في بطولة دبي الدولية لكرة السلة انطلق!

LBCI
أخبار دولية
14:02

هل من تحرك شعبي مقبل في اميركا مشابه لقضية جورج فلويد؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

متسلقة الجبال جويس عزّام بمهمّة جديدة : سفيرة النوايا الحسنة !

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

فضائح سرقة مازوت المنشآت في طرابلس تتوالى فصولا....إدعاءات وإستدعاءات وإثراء غير مشروع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

ما هو عدد الساعات اليومية لزيادة التغذية الكهربائية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

فرض ضريبة فريش على راتب الاساتذة الجامعيين يقابل بتحفظ من قبل ادارة الجامعات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

إليكم كلفة سلة المواطن الغذائية أسبوعيا

LBCI
امن وقضاء
13:28

تظاهرة امام قصر العدل ضد عويدات وغياب لأخرى داعمة له.. كيف كان المشهد على الأرض؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
09:24

عقوبات أميركية على شخصين مرتبطين بحزب الله...

LBCI
حال الطقس
01:23

الثلوج على الابواب... طقس شتوي بارد سيرافقنا هذا الأسبوع

LBCI
فنّ
07:36

ليليان نمري تدق ناقوس الخطر: هذا الفنان بحاجة لمساعدة مادية لدخول المستشفى

LBCI
فنّ
16:59

جورج وسوف لتركي آل الشيخ: لما بحسّ انو حزني حزنك وفرحي فرحك بتأكد انك صديق أصيل ووفي

LBCI
فنّ
07:12

كارلا حداد تفتتح The Stage بفستان صباح من سنة 1958

LBCI
فنّ
06:50

حسن شاكوش يعقد خطوبته... وجمال خطيبته حديث المتابعين (صورة)

LBCI
أخبار سياسية
16:13

ملحم خلف بعد تعرّضه لوعكة صحيّة: أنا بخير

LBCI
امن وقضاء
00:34

عويدات يجمع أدلة تدين البيطار وتطيحه (الأخبار)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة