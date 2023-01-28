تصدّعات بين حكومة اسرائيلية يمينية ومحاولة تهدئة من نتنياهو

الهروب الى الامام، هو أقرب وصف لوضع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو المحاط بوزراء من اليمين المتطرف بعد التطورات الأمنية ما بين جنين والقدس.