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البابا فرنسيس: من يجرّم المثلية الجنسية "مخطئ"...فهي خطيئة لا جريمة
أخبار دولية
2023-01-28 | 12:08
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البابا فرنسيس: من يجرّم المثلية الجنسية "مخطئ"...فهي خطيئة لا جريمة
البابا فرنسيس: من يجرّم المثلية الجنسية "مخطئ"...فهي خطيئة لا جريمة
اعلن البابا فرنسيس في رسالة نُشرت السبت أن الأشخاص الذين يجرّمون المثلية الجنسية هم "مخطئون"، في محاولة لتوضيح تعليقات سابقة له حول كون الممارسات الجنسية المثلية "خطيئة".
وكان البابا فرنسيس قد قال في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس نُشرت الأربعاء إن المثلية الجنسية "ليست جريمة (...) إنما خطيئة".
وفي الرسالة التي نُشرت السبت ووجهها البابا إلى الكاهن اليسوعي الأميركي جيمس مارتن، قال الحبر الأعظم إنه كان يريد "أن يوضح في المقابلة أن (المثلية) ليست جريمة، من أجل التأكيد على أن تجريمها ليس جيدًا ولا عادلًا".
وكتب أيضًا "حين قلت إنها خطيئة، كنت أشير ببساطة إلى التعاليم الأخلاقية الكاثوليكية التي تقول إن كل فعل جنسي خارج إطار الزواج هو خطيئة".
ولطالما أثار البابا فرنسيس (86 عامًا) منذ تعيينه في العام 2013 جدلًا من مواقفه الليبرالية بشأن الميول الجنسية.
وتُرجمت رسالته من الإسبانية إلى الانكليزية ونشرها موقع "أوتريتش" Outreach، وهو موقع ينشر مقالات ومعلومات قد تفيد الكاثوليكيين من مجتمع الميم-عين. ويدير تحرير الموقع الكاهن جيمس مارتن الذي كان قد وجّه للبابا رسالة يطالبه فيها بتوضيحات لتعليقاته السابقة. وكتب البابا "سأقول لأي أحد يريد تجريم المثلية الجنسية إنه مخطئ". وأضاف "كان يجب أن أقول إنها خطيئة كما كل فعل جنسي خارج إطار الزواج".
وتأتي تعليقات البابا قبيل جولة مقررة الأسبوع المقبل في إفريقيا حيث يشيع تجريم المثلية الجنسية.
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