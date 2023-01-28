نتانياهو يتعهّد برد "قوي وسريع ودقيق" على هجومي القدس

نتانياهو: ردّ قوي وسريع

تعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اتّخاذ إجراءات قوية وسريعة، بعد هجومين نفذهما فلسطينيان في القدس الشرقية وأسفر أحدهما عن سقوط سبعة قتلى.



وأكد نتانياهو في تصريحات متلفزة نشرها مكتبه قبيل اجتماع للقادة الأمنيين أن ردهم سيكون قويا وسريعا ودقيقا، وقال:" لا نسعى إلى التصعيد لكننا مستعدون لأي سيناريو".