أكثر من 20 قتيلا في حادث سير في البيرو

لقي 25 شخصا على الأقل حتفهم، عندما سقطت حافلتهم من منحدر لسبب غير معروف في منطقة بيورا شمال ليما عاصمة البيرو، وفق ما أفادت الشرطة.



وأكدت الشرطة أن عددا من الأشخاص أصيبوا ونقلوا إلى مستشفيات في إل ألتو ومانكورا.



وسقط خلال الحادث عدد من الركاب من النوافذ فيما علق آخرون داخل الحافلة.



وغادرت الحافلة ليما نحو تومبيس الواقعة على الحدود مع الإكوادور، وانحرفت في منطقة غير مأهولة قرب بلدة أورغانوس على بعد نحو 260 كيلومترًا عن وجهتها.