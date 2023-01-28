تركيا تصدر تحذيرا من السفر إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

تركيا تصدر تحذيرا من السفر إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

حذّرت أنقرة السبت مواطنيها من السفر إلى الولايات المتحدة وأوروبا في رد على ما يبدو على تحذيرات مماثلة من السفر إلى تركيا.



ونصحت الولايات المتحدة ودول أوروبية كبرى مواطنيها بعدم حضور فعاليات جماهيرية وتجنّب الأماكن السياحية المكتظة في تركيا.



جاءت تلك التحذيرات على خلفية تصاعد التوترات الدبلوماسية المرتبطة برفض تركيا السماح للسويد وفنلندا بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).