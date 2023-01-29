إيران تعلن التصدي لهجوم بطائرات مسيرة استهدف موقعاً عسكرياً

وزارة الدفاع الإيرانيّة تعلن أن دفاعاتها تصدّت لهجوم على منشآت عسكريّة في محافظة أصفهان

أعلنت وزارة الدفاع الإيرانيّة ليل السبت الأحد أنّ دفاعاتها تصدّت لهجوم بطائرات مسيّرة على منشآت عسكريّة في محافظة أصفهان بوسط إيران.



ونقلت وكالة الأنباء الإيرانيّة الرسميّة "إرنا" عن بيان لوزارة الدفاع أنّه "في مساء 28 كانون الثاني، قرابة الساعة 23,30 (20,00 ت غ)، تمّ تنفيذ هجوم فاشل باستخدام طائرات مسيّرة على أحد المجمّعات العسكريّة التابعة لوزارة الدفاع".



وأشار البيان إلى أنّ "الدفاعات الجوّية للمجمّع أسقطت إحدى المسيّرات، بينما حوصِرت مسيّرتان وانفجرتا".



وأفادت الوزارة بأنّ الهجوم "لم يتسبّب في أيّ تعطيل لعمل المجمّع" العسكري.



وذكر نائب محافظ أصفهان محمد رضا جانيساري في تصريح متلفز أنّ الهجوم "لم يُسفر عن إصابات"، كاشفا أنّ تحقيقًا فُتح لتحديد أسبابه.



ولم تذكر السلطات تفاصيل عن نشاط الموقع المستهدف والواقع شمال مدينة أصفهان الكبيرة.



وتضمّ إيران الكثير من مواقع الأبحاث النوويّة المعروفة في هذه المنطقة، بما في ذلك محطّة لتحويل اليورانيوم.