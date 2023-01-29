الحكومة الإسرائيلية تعلن اتخاذ إجراءات ضد "عائلات إرهابيين"

مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يعلن اتخاذ إجراءات لحرمان "عائلات إرهابيين" من حقوق معيّنة

أعلن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي ليل السبت الأحد اتخاذ إجراءات لحرمان من سمّاهم بـ"عائلات إرهابيين" من حقوق معيّنة بعد هجومين في القدس الشرقية قُتِل في أحدهما سبعة أشخاص مساء الجمعة.



وفي اجتماع عاجل مساء السبت، اتخذ مجلس الوزراء المصغّر "سلسلة من الإجراءات... لجعل الإرهابيين ومن يدعمهم يدفعون الثمن"، بحسب بيان رسمي.



ويذكر النصّ إلغاء الحق في الضمان الاجتماعي لـ"عائلات الإرهابيين الداعممة للإرهاب"، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء سيناقش الأحد مشروع قانون يهدف إلى سحب "بطاقات الهوية الإسرائيلية" من هذه الفئة من العائلات.