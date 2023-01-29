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ثلاثة قتلى وأكثر من 800 جريح جراء زلزال في إيران

أخبار دولية
2023-01-29 | 02:02
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ثلاثة قتلى وأكثر من 800 جريح جراء زلزال في إيران
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ثلاثة قتلى وأكثر من 800 جريح جراء زلزال في إيران

ثلاثة قتلى وأكثر من 800 جريح جراء زلزال في إيران

قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب 816 بجروح جراء زلزال بقوّة 5,9 درجات ضرب مساء السبت شمال غرب إيران قرب الحدود مع تركيا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسميّة الإيرانيّة (إرنا).
      
وذكر مركز رصد الزلازل في جامعة طهران أنّ الزلزال ضرب مدينة خوي في محافظة أذربيجان الغربيّة شمال غرب إيران في الساعة 21,44 (18,14 بتوقيت غرينتش). 
     
ونقلت إرنا عن محافظ أذربيجان الغربيّة محمد صادق معتمديان قوله إنّ "هذا الزلزال تسبّب حتّى الآن في مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 816 شخصًا". 
     
وتوجه وزير الداخلية أحمد وحيدي إلى خوي للإشراف على الوضع، بحسب الوكالة.
     
وتقع إيران فوق عدد من الصفائح التكتونيّة وتشهد نشاطا زلزاليا شديداً.
      
وتسبب زلزال بقوّة 5,8 وقع في 18 كانون الثاني بالقرب من خوي بإصابة مئات الأشخاص بجروح. 
    
وفي شباط 2020، قُتل تسعة أشخاص إثر زلزال بقوّة 5,7 درجات وقع في تركيا على الحدود مع إيران وطال قرية حبش العليا في غرب البلاد.
      
لكنّ الزلزال الأكثر دمويّة في تاريخ إيران الحديث كان زلزالا بقوة 7,4 درجات وقع عام 1990 في شمال البلاد وأدى إلى سقوط 40 ألف قتيل و30 ألف جريح وتشريد نصف مليون آخرين.
 
 

     
قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب 816 بجروح جراء زلزال بقوّة 5,9 درجات ضرب مساء السبت شمال غرب إيران قرب الحدود مع تركيا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسميّة الإيرانيّة (إرنا).
      
وذكر مركز رصد الزلازل في جامعة طهران أنّ الزلزال ضرب مدينة خوي في محافظة أذربيجان الغربيّة شمال غرب إيران في الساعة 21,44 (18,14 بتوقيت غرينتش). 
     
ونقلت إرنا عن محافظ أذربيجان الغربيّة محمد صادق معتمديان قوله إنّ "هذا الزلزال تسبّب حتّى الآن في مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 816 شخصًا". 
     
وتوجه وزير الداخلية أحمد وحيدي إلى خوي للإشراف على الوضع، بحسب الوكالة.
     
وتقع إيران فوق عدد من الصفائح التكتونيّة وتشهد نشاطا زلزاليا شديداً.
      
وتسبب زلزال بقوّة 5,8 وقع في 18 كانون الثاني بالقرب من خوي بإصابة مئات الأشخاص بجروح. 
    
وفي شباط 2020، قُتل تسعة أشخاص إثر زلزال بقوّة 5,7 درجات وقع في تركيا على الحدود مع إيران وطال قرية حبش العليا في غرب البلاد.
      
لكنّ الزلزال الأكثر دمويّة في تاريخ إيران الحديث كان زلزالا بقوة 7,4 درجات وقع عام 1990 في شمال البلاد وأدى إلى سقوط 40 ألف قتيل و30 ألف جريح وتشريد نصف مليون آخرين.
 
 

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