غرق قارب في باكستان... ومقتل 10 أطفال

غرق قارب في بحيرة في شمال غرب باكستان

لقي عشرة أطفال مصرعهم اليوم، بعد غرق قاربهم في بحيرة في شمال غرب باكستان، حسبما أفاد شرطي محلّي وكالة فرانس برس.



وكشف الشرطي مير رؤوف أنّ كلّ الضحايا الذين عُثر عليهم في بحيرة تاندا دام الواقعة في إقليم خيبر بختونخوا، تتراوح أعمارهم بين 7 و14 عاماً. وأوضح أنّ عملية الإنقاذ لا تزال جارية.



وأعلن الشرطي أنّه تمّ إنقاذ 11 طفلاً، بينهم ستة في حالة خطيرة. وكان القارب يقلّ ما بين 20 و30 طالباً في مدرسة قرآنية كانوا في رحلة ميدانية.



وغالبا ما تشهد باكستان حوادث غرق جماعي، إذ غالبا ما تكون السفن في حالة سيئة وتحمل فوق طاقتها، مّا يتسبّب في سقوط الركاب.



ولا يعرف الكثير من الباكستانيين وخصوصا النساء السباحة، بسبب الأعراف المحافظة في بلادهم.



وفي تموز، قُتلت 18 امرأة في غرق قارب كان يقام عليه حفل زفاف في نهر السند في إقليم البنجاب.