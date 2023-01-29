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حراس مستوطنة اسرائيلية يقتلون فلسطينيا في الضفة الغربية
أخبار دولية
2023-01-29 | 04:37
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حراس مستوطنة اسرائيلية يقتلون فلسطينيا في الضفة الغربية
حراس مستوطنة اسرائيلية يقتلون فلسطينيا في الضفة الغربية
قتل حراس مستوطنة إسرائيلية صباح الأحد فلسطينيا بالقرب من مستوطنة كدوميم القريبة من مدينة قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، وقال الجيش الإسرائيلي إنه كان "مسلحا بمسدس".
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب إن "هيئة الشؤون المدنية بلغت وزارة الصحة باستشهاد الشاب كرم علي أحمد سليمان (18 عاما) برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب مستوطنة كدوميم".
وقال الجيش الاسرائيلي في بيان "تمّ التعرف على إرهابي مسلح بمسدس في ضواحي كدوميم وقام فريق الأمن المدني في التجمع بتحييده".
ونشر الجيش الإسرائيلي صورة للمسدس الذي كان بحوزة الشاب القتيل.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية منذ حرب حزيران 1967، وتعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وبمقتل سليمان، يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في الضفة الغربية خلال هذا الشهر الى 32، بينهم مدنيون ومسلحون، بحسب حصيلة لوكالة فرانس برس تستند إلى مصادر رسمية.
وقتل فلسطيني مسلح سبعة أشخاص الجمعة خارج كنيس يهودي في القدس الشرقية. كما نفذ فلسطيني آخر في الثالثة عشرة السبت هجوما آخر في حي سلوان قرب القدس القديمة أصاب خلاله بإطلاق نار شخصين. ورداً على ذلك، أعلنت الحكومة الإسرائيلية سلسلة من الإجراءات بما في ذلك "خطوات لتعزيز المستوطنات"، واتّخاذ إجراءات لحرمان "عائلات إرهابيّين" من حقوق معيّنة.
وقُتل ما لا يقل عن 26 إسرائيليًا و 200 فلسطيني في أنحاء إسرائيل والأراضي الفلسطينية في عام 2022، معظمهم في الضفة الغربية، وفقًا لأرقام وكالة فرانس برس، في أكثر الأعوام عنفا بين الجانبين منذ سنوات.
ومن المتوقع أن يزور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن القدس ورام الله الاثنين والثلاثاء لمناقشة خطوات وقف التصعيد.
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