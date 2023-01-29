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أنتوني بلينكن يصل إلى القاهرة في بداية جولة على الشرق الأوسط

أنتوني بلينكن يصل إلى القاهرة في بداية جولة على الشرق الأوسط



وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأحد إلى القاهرة في بداية جولة خاطفة على الشرق الأوسط وسط تصعيد كبير في أعمال العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيينن، ساعيا لاستخدام نفوذ الولايات المتحدة لمحاولة خفض حدّة التوتر.



ومن المقرر أن يلتقي بلينكن خلال زيارته الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره المصري سامح شكري لبحث آخر تطورات النزاع الإسرائيلي الفلسطيني خصوصا وأن مصر تلعب تاريخيا دور الوسيط لدى الفلسطينيين.

