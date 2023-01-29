البابا يدين "دوامة الموت" المتصاعدة في الشرق الأوسط

البابا يدين "دوامة الموت" المتصاعدة في الشرق الأوسط



دان البابا فرانسيس تصاعد العنف في الشرق الأوسط، داعياً طرفي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلى الانخراط في "بحث صادق عن السلام".



وقال البابا بعد صلاة التبشير الملائكي في ساحة القديس بطرس، إنّ "دوّامة الموت التي تتصاعد يوماً بعد آخر تُغلق الباب على القلة القليلة من الثقة الموجود بين الشعبين".