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كييف تُعلن صدّ هجوم قرب قرية في دونيتسك وفاغنر تعلن السيطرة عليها

أخبار دولية
2023-01-29 | 08:11
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كييف تُعلن صدّ هجوم قرب قرية في دونيتسك وفاغنر تعلن السيطرة عليها
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كييف تُعلن صدّ هجوم قرب قرية في دونيتسك وفاغنر تعلن السيطرة عليها

كييف تُعلن صدّ هجوم قرب قرية في دونيتسك وفاغنر تعلن السيطرة عليها

أعلن الجيش الأوكراني الأحد صدّ هجوم قرب قرية بلاهوداتني الواقعة في منطقة دونيتسك (شرق أوكرانيا)، بينما أكّدت مجموعة فاغنر الخاصة أنها سيطرت عليها. 
      
وقالت هيئة الأركان الأوكرانية في بيانها اليومي إنّ قوات كييف "صدّت هجمات قرب... بلاهوداتني" وثلاثة عشر موقعاً آخر في منطقة دونيتسك. 
      
ولكن مجموعة فاغنر أعلنت بعد وقت قليل أنّ وحداتها سيطرت على هذه القرية.
      
وقال رئيس المجموعة يفغيني بريغوجين، حسبما نقل عنه مكتبه الإعلامي، إنّ "وحدات فاغنر العسكرية الخاصة استولت على بلاهوداتني التي باتت تحت سيطرتنا". 
      
ولم تؤكّد وزارة الدفاع الروسية ذلك في هذه المرحلة. 
      
وجعلت موسكو من السيطرة على منطقة دونيتسك الانفصالية بأكملها التي أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمّها في نهاية أيلول الهدف الرئيسي للصراع في أوكرانيا.
      
وأكدت كييف أخيراً أنّ القوات الروسية صعّدت هجماتها في شرق البلاد، خصوصاً على مدينتي فوغليدار وباخموت.
      
وسيطرت روسيا في كانون الثاني بعد قتال عنيف، على مدينة سوليدار التي شكّلت أول انتصار لها بعد عدة أشهر من الهزائم في ساحة المعركة.
      
وتقع بلاهوداتني في شمال باخموت، المدينة التي تطمح موسكو للسيطرة عليها منذ عدّة أشهر، والتي تشهد بعض أعنف المعارك منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط 2022.
      
في سياق متصل، أفاد الحاكم المحلّي بافلو كيريلينكو الأحد بأنّ خمسة مدنيين قُتلوا في هجمات في منطقة دونيتسك خلال اليوم السابق، من بينهم شخص واحد في باخموت.

 
     
 

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