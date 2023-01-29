الصين تستأنف إصدار التأشيرات لليابانيين

السفارة الصينية في طوكيو: استئناف إصدار التأشيرات للرعايا اليابانيين

أعلنت السفارة الصينية في طوكيو الأحد استئناف إصدار التأشيرات للرعايا اليابانيين، بعد نحو ثلاثة أسابيع من تعليقها بسبب خلاف دبلوماسي وصحي.



في 10 كانون الثاني، توقفت الصين عن منح اليابانيين تأشيرات ردا على تشديد قواعد الدخول إلى اليابان للوافدين من الصين التي شهدت ارتفاعا في عدد الإصابات بكوفيد-19.



الزمت اليابان الآتين من الصين الخضوع لاختبارات "بي سي آر"، قبل المغادرة وعند الوصول.



واعتبرت بكين أن هذا المطلب الياباني الذي لا يزال سارياً الأحد، ينطوي على "تمييز".



وقالت السفارة على موقعها الالكتروني "اعتبارًا من اليوم، تستأنف السفارة والقنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية إصدار التأشيرات العادية للمواطنين اليابانيين".



كما علقت الصين التأشيرات لمواطني كوريا الجنوبية بعدما فرضت سيول قيوداً صحية مماثلة. إلا أنه لم يتم الإعلان عن أي قرار لاستئناف إصدارها حتى الآن.