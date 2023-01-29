وزير الخارجية الايرانية أمام نظيره القطري: الهجوم الجبان كان يهدف زعزعة أمن ايران

وزير الخارجية الايرانية أمام نظيره القطري: الهجوم الجبان كان يهدف زعزعة أمن ايران



اعلن وزير الخارجية الايرانية حسين أمير عبد اللهيان ان الهجوم الذي وصفه بالجبان، كان يستهدف زعزعة أمن ايران، وقد واجهته الاجهزة الامنية بكل قدرة.



كلام عبد اللهيان جاء أمام نظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الذي حمل رسائل من دول مشاركة في مفاوضات الملف النووي المتوقفة، كما قال عبد اللهيان، الذي رحب بالجهود التي تبذلها الدوحة لإحياء المفاوضات النووية المتوقفة منذ أشهر.