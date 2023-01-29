استهداف أميركي لمراكز دفاعية ايرانية.. وطهران تصف الهجوم "بالفاشل"

أحد مراكز تصنيع الذخائر التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية في أصفهان في دائرة استهداف طائرات مسيرة.وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية، فإن الهجوم استهدف أحد مجمعات الصناعات الدفاعية التابعة لوزارة الدفاع، التي اكد بيان صادر عنها، إسقاط ثلاث مسيّرات عبر الدفاع الجوي.