وفد نيابي لبناني في واشنطن ولقاءات مع مسؤولين في الادارة الاميركية والبنك الدولي وصندوق النقد

في واشنطن، وفد نيابي مؤلف من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، النواب نعمة افرام، ياسين ياسين ومارك ضو، للقاء مسؤولين في الادارة الاميركية وفي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.