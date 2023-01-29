جندي كوري جنوبي أطلق النار من طريق الخطأ قرب الحدود مع الشمال

أطلق جندي كوري جنوبي النار من طريق الخطأ من مدفع رشاش قرب الحدود مع كوريا الشمالية، ما دفع الجيش لإبلاغ بيونغ يانغ بأن إطلاق النار كان غير مقصود، وفق ما أفاد تقرير.



ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن مسؤولين عسكريين كوريين جنوبيين أن أربع رصاصات حية أطلقت خلال تدريب على طول الحدود في مقاطعة كانغ وون مساء السبت.



وسقطت كل الرصاصات على الجانب الجنوبي من الحدود ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار.



وأكد المسؤولون أن الوحدة العسكرية أبلغت كوريا الشمالية على الفور بأن إطلاق النار لم يكن متعمدا ورفعت جاهزيتها.



وأوردت يونهاب عن مسؤول عسكري لم تذكر اسمه أنه "لم تظهر أي إشارات من الجانب الشمالي، ويجري التحقيق في ملابسات الحادث".