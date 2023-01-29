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بلينكن: كل الخيارات متاحة على الطاولة لمنع إيران من الوصول لسلاح نووي

بلينكن للعربية: كل الخيارات متاحة على الطاولة لمنع إيران من الوصول لسلاح نووي



أعلن وزير خارجية الاميركية أنتوني بلينكن في حديث لقناة العربية ان كل الخيارات متاحة على الطاولة لمنع إيران من الوصول لسلاح نووي.