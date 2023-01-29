أمير قطر زار الرياض.. تلبية لدعوة ولي العهد السعودي

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قام بزيارة قصيرة مساء السبت للرياض تلبية لدعوة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

قام أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بزيارة قصيرة مساء السبت للرياض.



وذلك تلبية لدعوة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لحضور سباق فورمولا Core الدرعية E-Prix 2023 المقام على حلبة الدرعية في الرياض.



كما شهد السباق حضور عدد من الشخصيات السياسية، ومنها : ولي العهد الأردني، وولي العهد في مملكة البحرين ورئيس ديوان ولي عهد الكويت وغيرهم من المسؤولين.