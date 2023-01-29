تظاهرة في فرنسا دعماً للقاضي بيطار

تظاهرة في فرنسا دعماً دعماً للمحقق العدلي طارق البيطار ولأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت



نظم عدد من الناشطين في جمعيات واحزاب لبنانية في فرنسا تظاهرة دعماً للمحقق العدلي طارق البيطار ولأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت.



وطالبوا بإحقاق العدالة إنصافا للضحايا.