لافروف يدعو الإسرائيليين والفلسطينيين الى تجنب أي تدهور جديد

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الإسرائيليين والفلسطينيين إلى "أكبر قدر من المسؤولية" وتجنب أي تدهور جديد للوضع، وذلك خلال اتصالين هاتفيين بنظيريه الإسرائيلي والفلسطيني.



وقالت وزارة الخارجية الروسية إن لافروف دعا الشريكين الإسرائيلي والفلسطيني إلى إظهار أكبر قدر من المسؤولية والامتناع عن أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى تدهور جديد للوضع.