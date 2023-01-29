إردوغان: تركيا قد توافق على انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي... ماذا عن السويد؟

لمّح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى أن تركيا قد توافق على انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، من دون أن تقوم بمبادرة مماثلة تجاه السويد.



وقال إردوغان ردا على سؤال عن ترشح البلدين المذكورين في شمال أوروبا للانضمام إلى الحلف خلال لقاء متلفز مع شبان: "عند الضرورة، قد نوجه رسالة مختلفة في ما يتصل بفنلندا. السويد ستصدم حين نوجه رسالة مختلفة في شأن فنلندا".



وبذلك، تلمّح أنقرة للمرة الأولى إلى استعدادها للنظر في ترشح فنلندا في شكل منفصل عن ترشح السويد.



وعرقلت تركيا الثلاثاء انضمام البلدين إلى حلف شمال الأطلسي عبر إرجائها حتى إشعار آخر لقاء ثلاثيا كان مقررا بداية شباط ويهدف إلى تبديد اعتراض أنقرة على انضمامهما.



ونبّه الرئيس التركي الاثنين إلى أن السويد، التي تتهمها تركيا بايواء "إرهابيين" أكراد، لا يمكنها بعد اليوم التعويل على "دعم" أنقرة، بعدما أحرق ناشط يميني متطرف مصحفا قرب سفارتها في ستوكهولم.