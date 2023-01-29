نسبة المشاركة في الدورة الثانية للانتخابات البرلمانية التونسية لا تتجاوز 11,3%

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات البرلمانية التونسية: نسبة المشاركة في الدورة الثانية لا تتجاوز 11,3%



أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الأحد ان نسبة المشاركة في الدورة الثانية للانتخابات البرلمانية التونسية لا تتجاوز 11,3% بحسب نتائج أولية.



وأدلى 887,638 شخصا بأصواتهم من مجموع 7,8 ملايين ناخب مسجلين، على ما أفاد رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحافي.