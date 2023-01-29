غارات تستهدف شاحنات أسلحة إيرانية في شرق سوريا آتية من العراق

استهدفت طائرات مجهولة ليل الأحد شاحنات تبريد في شرق سوريا، فور دخولها من العراق المجاور، ما أدى الى تدميرها، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان، لافتا الى أنها كانت تنقل أسلحة إيرانية.



وذكر المرصد أن ست شاحنات تبريد تعرّضت لاستهداف من طائرات مجهولة في ريف مدينة البوكمال الحدودية، بعد عبورها من العراق من دون أن يتمكن من تحديد هوية الجهة التي استهدفتها.



وأدت الضربات، وفق المرصد، الى تدمير الشاحنات ومقتل وإصابة من بداخلها، من دون تحديد عدد الضحايا.



وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن "الشاحنات كانت تنقل أسلحة إيرانية".



وأفاد عن دخول قافلتين مماثلتين على الأقل خلال هذا الأسبوع من العراق، أفرغتا حمولتهما في مدينة الميادين، مرجحاً نقلها "أسلحة متطورة" الى مجموعات موالية لطهران.