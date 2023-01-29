شولتس يشدّد على أن ألمانيا لن تزوّد أوكرانيا طائرات مقاتلة

شولتس: أنصح بعدم الدخول في حرب مزايدة مستمرة

جدّد المستشار الألماني أولاف شولتس التأكيد على أن بلاده لن ترسل طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا، وذلك بعد أن كثّفت كييف دعواتها الغرب الى تسليمها أسلحة أكثر تطوراً لمساعدتها في صد روسيا.



وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة "تاغس شبيغل" قال شولتس: "لا يسعني سوى أن أنصح بعدم الدخول في حرب مزايدة مستمرة عندما يتعلق الأمر بأنظمة الأسلحة".



وحذّر من أن انطلاق نقاش جديد في ألمانيا بعد اتّخاذ القرار بشأن الدبابات من شأنه أن "يقوّض ثقة المواطنين في قرارات الحكومة".



يُذكر أن شولتس كان قد وافق الأربعاء على إرسال 14 دبابة "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا وعلى السماح لبلدان أوروبية أخرى بالقيام بالمثل، بعد نقاش حاد استمر أسابيع وضغوط متزايدة مارسها الحلفاء.