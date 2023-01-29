ماكرون يدعو الإسرائيليين والفلسطينيين إلى عدم "تأجيج دوامة العنف"

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإسرائيليين والفلسطينيين إلى "عدم تأجيج دوامة العنف"، بعد الهجومين اللذين شهدتهما القدس الشرقية.



وخلال محادثات هاتفية أجراها ماكرون مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ذكّر رئيس الجمهورية بضرورة أن يتجنّب الجميع اتّخاذ تدابير من شأنها تأجيج دوامة العنف، وفق بيان للرئاسة الفرنسية.