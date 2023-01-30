ستولتنبرغ يدعو سيول إلى "تكثيف" مساعدتها لأوكرانيا

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ كوريا الجنوبية الاثنين إلى "تكثيف" مساعدتها العسكرية لأوكرانيا، مقترحا عليها مراجعة سياستها المتمثلة في عدم تسليح الدول المتحاربة.





قال ستولتنبرغ الاثنين في معهد تشي Chey في سيول "إذا كنا نؤمن بالحرية والديموقراطية، وإذا كنا لا نريد أن تسود الأنظمة الاستبدادية والشمولية، فإنهم (الأوكرانيون) يحتاجون إلى أسلحة"، داعيا سيول إلى بذل مزيد من الجهد من أجل كييف.





وكان ستولتنبرغ التقى قبل يوم كبار المسؤولين في حكومة كوريا الجنوبية بمن فيهم وزير الخارجية بارك جين، في إطار جولة لتعزيز العلاقات بين الناتو وحلفائه في آسيا.