بوريس جونسون يقول إن بوتين "هدده بصاروخ" قبل غزو أوكرانيا

يروي رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون في وثائقي ستبثه هيئة الإذاعة البريطانية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "هدده بشكل من الأشكال" قبل غزو أوكرانيا قائلا له "بصاروخ، سيستغرق الأمر دقيقة واحدة".





في الوثائقي المكون من ثلاثة أجزاء والذي تبث بي بي سي أولى حلقاته مساء الاثنين، يروي جونسون مكالمته "الطويلة جدا" و"غير العادية" مع الرئيس الروسي بعد زيارته كييف في بداية شباط/فبراير الماضي.





في ذلك الوقت، واصل بوتين التشديد على أنه لا ينوي غزو جارته، رغم التدفق الهائل لجنود روس إلى المناطق الحدودية. ويقول جونسون إنه حذر بوتين من العقوبات القاسية التي قد يتخذها الغربيون إذا شرع في هذا الطريق.