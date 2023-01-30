الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
جبل لبنان
15
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
15
o
الجنوب
12
o
البقاع
12
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لبنان بقصّة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
جبل لبنان
15
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
15
o
الجنوب
12
o
البقاع
12
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
شولتس: الحرب في أوكرانيا لن تتحول صراعا بين روسيا والناتو
أخبار دولية
2023-01-30 | 01:08
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
شولتس: الحرب في أوكرانيا لن تتحول صراعا بين روسيا والناتو
أكد المستشار الألماني أولاف شولتس الأحد أن بلاده لن تسمح بتحول الحرب في أوكرانيا إلى صراع بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، وذلك بعد لقائه الرئيس التشيلي في إطار جولة له في أميركا اللاتينية.
وقال شولتس "لقد ساهمنا في ضمان عدم حدوث تصعيد للصراع لأن ذلك ستكون له عواقب وخيمة على العالم بأسره. سيؤدي ذلك على سبيل المثال إلى حرب بين روسيا ودول الناتو، وهذا لن يحدث، وسنمنعه بكل جهودنا. لقد نجحنا حتى الآن وسنواصل القيام بذلك".
وأضاف "الأمر يتعلق بدعم أوكرانيا، إنه يتعلق بإجراء نقاش جدي لاتخاذ القرارات التي يجب اتخاذها وهذا ينبغي أن لا يكون منافسة لمعرفة من يرسل أسلحة أكثر".
آخر الأخبار
أخبار دولية
شولتس
الحرب في أوكرانيا
التالي
أربعة قتلى في قصف روسي على خيرسون وخاركيف الأوكرانيتين
بوريس جونسون يقول إن بوتين "هدده بصاروخ" قبل غزو أوكرانيا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:26
شولتس يشدّد على أن ألمانيا لن تزوّد أوكرانيا طائرات مقاتلة
أخبار دولية
16:26
شولتس يشدّد على أن ألمانيا لن تزوّد أوكرانيا طائرات مقاتلة
0
أخبار دولية
2023-01-25
زيلينسكي يعرب لشولتس عن "امتنانه" بعد قرار برلين تسليم كييف دبابات ليوبارد
أخبار دولية
2023-01-25
زيلينسكي يعرب لشولتس عن "امتنانه" بعد قرار برلين تسليم كييف دبابات ليوبارد
0
أخبار دولية
2023-01-25
شولتس: برلين تفعل ما هو "ضروري" لدعم أوكرانيا
أخبار دولية
2023-01-25
شولتس: برلين تفعل ما هو "ضروري" لدعم أوكرانيا
0
أخبار دولية
2023-01-22
شولتس: فرنسا وألمانيا ستواصلان دعم أوكرانيا "ما دام ذلك ضروريا"
أخبار دولية
2023-01-22
شولتس: فرنسا وألمانيا ستواصلان دعم أوكرانيا "ما دام ذلك ضروريا"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
11:52
إصابة 15 عنصراً من قوى الأمن السوري في انفجار عبوة ناسفة
أخبار دولية
11:52
إصابة 15 عنصراً من قوى الأمن السوري في انفجار عبوة ناسفة
0
أخبار دولية
11:31
بلينكن يدعو إلى "خطوات عاجلة" لإعادة الهدوء بين إسرائيل والفلسطينيين
أخبار دولية
11:31
بلينكن يدعو إلى "خطوات عاجلة" لإعادة الهدوء بين إسرائيل والفلسطينيين
0
أخبار دولية
09:11
طهران تستدعي القائم بالأعمال الأوكراني بعد تصريحات عن هجوم بمسيّرات
أخبار دولية
09:11
طهران تستدعي القائم بالأعمال الأوكراني بعد تصريحات عن هجوم بمسيّرات
0
أخبار دولية
08:46
كييف تنفي أن يكون الجيش الروسي يتقدم في فوغليدار الأوكرانية
أخبار دولية
08:46
كييف تنفي أن يكون الجيش الروسي يتقدم في فوغليدار الأوكرانية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:20
الجيش الروسي يتقدم في فوغليدار الأوكرانية
أخبار دولية
06:20
الجيش الروسي يتقدم في فوغليدار الأوكرانية
0
أخبار لبنان
05:26
طليس: 8 شباط اضراب وانتفاضة للسائقين العموميين
أخبار لبنان
05:26
طليس: 8 شباط اضراب وانتفاضة للسائقين العموميين
0
اقتصاد
09:39
سلام: التسعير بالدولار يحافظ على السعر من دون ربطه بارتفاع سعر الصرف
اقتصاد
09:39
سلام: التسعير بالدولار يحافظ على السعر من دون ربطه بارتفاع سعر الصرف
0
امن وقضاء
11:48
مطلوبان للقضاء بجرائم محاولة قتل وأسلحة في قبضة مفرزة استقصاء البقاع
امن وقضاء
11:48
مطلوبان للقضاء بجرائم محاولة قتل وأسلحة في قبضة مفرزة استقصاء البقاع
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:57
"الأراضي المحتلة" في اجتماع وزير الخارجية الأميركية والمسؤولين المصريين
أخبار دولية
06:57
"الأراضي المحتلة" في اجتماع وزير الخارجية الأميركية والمسؤولين المصريين
0
أخبار لبنان
06:29
علي حسن خليل يتقدم بشكوى جزائية ضد القاضي طارق البيطار أمام القاضي عويدات.. ماذا في التفاصيل؟
أخبار لبنان
06:29
علي حسن خليل يتقدم بشكوى جزائية ضد القاضي طارق البيطار أمام القاضي عويدات.. ماذا في التفاصيل؟
0
اقتصاد
06:13
أنطوان حبيب التقى ميقاتي: تسديد قروض مصرف الإسكان كان ولا يزال بالليرة اللبنانية
اقتصاد
06:13
أنطوان حبيب التقى ميقاتي: تسديد قروض مصرف الإسكان كان ولا يزال بالليرة اللبنانية
0
أخبار لبنان
05:26
طليس: 8 شباط اضراب وانتفاضة للسائقين العموميين
أخبار لبنان
05:26
طليس: 8 شباط اضراب وانتفاضة للسائقين العموميين
0
أخبار دولية
14:35
بلينكن: كل الخيارات متاحة على الطاولة لمنع إيران من الوصول لسلاح نووي
أخبار دولية
14:35
بلينكن: كل الخيارات متاحة على الطاولة لمنع إيران من الوصول لسلاح نووي
0
أخبار دولية
14:30
وزير الخارجية الايرانية أمام نظيره القطري: الهجوم الجبان كان يهدف زعزعة أمن ايران
أخبار دولية
14:30
وزير الخارجية الايرانية أمام نظيره القطري: الهجوم الجبان كان يهدف زعزعة أمن ايران
0
رياضة
13:47
انتصارات لبنانية في بطولة دبي الدولية لكرة السلة
رياضة
13:47
انتصارات لبنانية في بطولة دبي الدولية لكرة السلة
0
رياضة
13:44
ديكوفينش يحصد بطولة استراليا المفتوحة للمرة العاشرة
رياضة
13:44
ديكوفينش يحصد بطولة استراليا المفتوحة للمرة العاشرة
0
أخبار دولية
13:40
استهداف أميركي لمراكز دفاعية ايرانية.. وطهران تصف الهجوم "بالفاشل"
أخبار دولية
13:40
استهداف أميركي لمراكز دفاعية ايرانية.. وطهران تصف الهجوم "بالفاشل"
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
08:35
قرار لمصرف لبنان حول السحوبات النقدية
أخبار لبنان
08:35
قرار لمصرف لبنان حول السحوبات النقدية
2
اقتصاد
02:11
انخفاض بأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:11
انخفاض بأسعار المحروقات...
3
امن وقضاء
09:05
انخفاض اضافي بأسعار المحروقات..
امن وقضاء
09:05
انخفاض اضافي بأسعار المحروقات..
4
امن وقضاء
03:09
هيئة إدارة السير تعلن إقفال فروعها كافة
امن وقضاء
03:09
هيئة إدارة السير تعلن إقفال فروعها كافة
5
حال الطقس
00:28
أمطار غزيرة وثلوج... إليكم تفاصيل الطقس البارد!
حال الطقس
00:28
أمطار غزيرة وثلوج... إليكم تفاصيل الطقس البارد!
6
تقارير نشرة الاخبار
13:20
هؤلاء يتحكمون بسعر صرف الدولار بالسوق
تقارير نشرة الاخبار
13:20
هؤلاء يتحكمون بسعر صرف الدولار بالسوق
7
امن وقضاء
07:04
معلومات للـLBCI: النائب علي حسن خليل يتقدم بشكوى جزائية ضد القاضي طارق البيطار امام مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات واخرى امام التفتيش القضائي عن اخطاء مسلكية ارتكبها البيطار
امن وقضاء
07:04
معلومات للـLBCI: النائب علي حسن خليل يتقدم بشكوى جزائية ضد القاضي طارق البيطار امام مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات واخرى امام التفتيش القضائي عن اخطاء مسلكية ارتكبها البيطار
8
فنّ
07:13
صور أسعد رشدان من داخل المستشفى تقلق متابعيه.. فما هي حالته الصحيّة؟
فنّ
07:13
صور أسعد رشدان من داخل المستشفى تقلق متابعيه.. فما هي حالته الصحيّة؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store